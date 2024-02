ÖBB dünnt Fahrplan in Ostregion aus

Brutaler Coup in S-Bahn: Polizei sucht diesen Weihnachts-Räuber Der knochendürre Verdächtige (ca. 16 bis 20 Jahre alt) versetzte einem 62-jährigen Mann aus Wien einen Schlag auf den Kopf und flüchtete. Tatzeitpunkt: 24. Dezember um 3 Uhr in der Früh - also in der Nacht zum Heiligen Abend!