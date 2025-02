Österreichs Bischöfe bitten um Gebet für Papst Franziskus

Angesichts des Bekanntwerdens der beiderseitigen Lungenentzündung von Papst Franziskus, der seit Freitag in der römischen Gemelli-Klinik stationär behandelt wird, haben mehrere österreichische Bischöfe zum Gebet für den 266. Bischof von Rom aufgerufen.

"Immer wieder bittet er um das Gebet - beten wir also für unseren Papst und wünschen wir ihm baldige Genesung", schrieb Salzburgs Erzbischof Franz Lackner am Dienstag auf Bluesky, wie Kathpress berichtete.

"Immer wieder und unermüdlich"

Auch Kardinal Christoph Schönborn wies am Mittwoch auf Bluesky und X darauf hin, dass Papst Franziskus "immer wieder und unermüdlich" seine Besucher um Gebete für ihn gebeten habe. "Ich bin sicher: viele Menschen haben diesem Wunsch entsprochen. Er ist für den Papst keine fromme Floskel. In diesen Tagen braucht er unser Gebet dringender als bisher. Beten wir gemeinsam für ihn!", schrieb der emeritierte Wiener Erzbischof.

Immer wieder und unermüdlich hat Papst Franziskus seine Besucher gebeten: Bitte, beten Sie für mich! Ich bin sicher: viele Menschen haben diesem Wunsch entsprochen. Er ist für den Papst keine fromme Floskel. In diesen Tagen braucht er unser Gebet dringender als bisher. Beten wir… — Christoph Schönborn (@KardinalWien) February 19, 2025

Die Erzdiözese Wien, die derzeit vom Apostolischen Administrator Josef Grünwidl geleitet wird, erinnerte ebenfalls am Dienstag auf Instagram an den das ganze Pontifikat begleitenden Satz: "... e prego, non dimenticatevi di pregare per me! - Bitte vergesst nicht, für mich zu beten!" - um zu bestätigen: "Wir kommen der Bitte von Papst Franziskus nach und beten für deine baldige Genesung."