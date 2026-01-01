Alles zu oe24VIP
baby
© getty/Symbolbild

Familienglück

Österreichs Neujahrsbaby: HIER kam Malia Ella um 00:00 Uhr zur Welt

01.01.26, 11:02
Österreichs Neujahrsbaby steht fest. Es ist die kleine Malia Ella, und hier kam sie zur Welt. 

Die kleine Malia Ella ist um 00.00 Uhr im Klinikum Bad Ischl in Oberösterreich geboren worden.

3.380 Gramm schwer und 51 Zentimeter  

Sie war bei der Geburt 3.380 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Ihre Eltern wohnen in Bad Goisern.

Uhr im Kreißsaal  

Die Uhrzeit wurde dreifach bestätigt: Sowohl das CTG, welches die Geburt dokumentiert, als auch die Uhr im Kreißsaal und das Handy des Vaters zeigten exakt 00.00 Uhr an, berichtete das Land Oberösterreich am Donnerstag. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) übergibt ein Ehrengeschenk.

