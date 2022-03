Die EU verhängte wegen des Ukraine-Kriegs Sanktionen gegen Hunderte russische Oligarchen.

In Österreich leben laut Statistik Austria 12.668 Ukrainer und 33.895 Russen (Stand Mitte Februar 2022). Darunter sind auch vereinzelte Vertreter der russischen und ukrainischen Geschäftseliten, die in Österreich wohnen oder es regelmäßig besuchen.

Für Reiche und Superreiche aus der Region war Österreich indes vor allem ein Ort, an man dem sich gerne erholte oder auch medizinisch behandeln ließ. So sie ganz nach Österreich übersiedelten, vermieden die meisten von ihnen erfolgreich mediale Präsenz und hielten sich diskret im Hintergrund auf, ohne große wirtschaftliche Interessen in Österreich selbst zu verfolgen. Die EU verhängte wegen des Ukraine-Kriegs Sanktionen gegen Hunderte russische Oligarchen – so auch gegen den millionenschweren Igor Schuwalow. Für ihn, wie für die anderen Sanktionierten heißt dass: Keine Einreise mehr in die EU-Staaten und die Beschlagnahmung des Vermögens.

Oligarch Putins räumt seine Villa am Attersee

Igor Schuwalow, Ex-Vizepremier Russlands, besitzt seit Jahren das Waldschlössl am Attersee. Dort soll auch schon Putin zu Gast gewesen sein. Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, hat Schuwalow seine Villa am Attersee inzwischen geräumt. Der Ukraine-Krieg und die EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen haben auch den Ort Burgau und das Waldschlössl am Attersee mediales Interesse geweckt.

Die "SN" berichten weiter, dass Schuwalow "persönliche Gegenstände via Salzburg abtransportieren" ließ. "In der Seevilla, also im Waldschlössl, ist mittlerweile einiges passiert", sagt eine Anrainerin gegenüber der Zeitung. Die Villa sei ausgeräumt und in der Form derzeit nicht bewohnbar.

© TZOe Leitner Thomas ×

Das Waldschlössl am Attersee.

Igor Schuwalow steht auf einer Sanktionsliste vom vergangenen Mittwoch. Der Privatjet des ehemaligen Vizepremiers und nun Chef des ebenso sanktionierten Finanzentwicklers Veb.rf. Schuwalow und seiner Gattin Olga pendelte häufig zwischen Moskau und Salzburg.

Auch am Tag vor dem Einmarsch Russlands in der Ukraine flog der "Gulfstream G650" nach Salzburg, um in der Nacht auf Donnerstag wieder nach Moskau zurückzukehren.