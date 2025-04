Pädophilie-Vorwürfe: TikTok-Star warnt vor Wiener Influencer

Paul Grohmann, in den sozialen Medien bekannt als "Sonnenschein Catering", erhebt in einem Instagram-Video schwere Vorwürfe gegen einen anderen Wiener Influencer.

Paul Grohmann, besser bekannt als "Sonnenschein Catering", spricht mit einem Video das wichtige Thema Kinderschutz an. Es geht bei seinem Clip um den Instagrammer "HiBr8n", der in den vergangenen Monaten zu einem lokalen Star geworden ist und teilweise absurde Live-Videos und Reels postet. "Es geht um diesen Kollegen, der primär Minderjährige als Follower hat, wovon jeder - auch er - weiß, dass er nur minderjährige Follower hat", sagt Grohmann und blendet das Video eines Mannes ein, der auf einem Bett liegt und sich in den Schritt greift.

Telegram-Gruppe: Chats mit sexuellen Fantasien des Influencers

Grohmann sagt weiters in seinem Video, dass "HiBr8n" eine eigene Telegram-Gruppe hat, in welche er fragwürdige und auch sexuelle Inhalte postet. Die Chats in dieser Gruppe von "HiBr8n" sollen laut "Sonnenschein Catering" sexuelle Fantasien des Influencers enthalten. Grohmann empört besonders, dass der Mann trotz dieser problematischen Inhalte an Schulen eingeladen wurde und dort mit Kindern gearbeitet haben soll.

Grohmann ruft die Behörden zum Handeln auf. "Ich bin kein Ermittler, keine Behörde. Ich brauche Unterstützung - wir alle müssen Kinder schützen", sagt er in seinem fast zehn Minuten langen Video, das bereits hohe Wellen schlägt. Inzwischen prüft das Landeskriminalamt das Video.

Nutzer danken Grohmann für seine Aufklärungsarbeit

Der Influencer fordert nun Eltern von betroffenen Kindern auf, kompromittierende Materialien wie Chatverläufe und Screenshots als mögliche Beweise zu sammeln und ihm zuzusenden. In den sozialen Medien wird Grohmann für seinen Einsatz zum Schutz von Kindern gefeiert. Zahlreiche Nutzer danken ihm für seine Aufklärungsarbeit und den Mut, das sensible Thema öffentlich anzusprechen.