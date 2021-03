'Pöbel-Prinz' Ernst August bekämpft Verbannung

Das Urteil, das Hausverbot einschließt, wird der Prinz nicht auf sich sitzen lassen.

OÖ. Das Hammerurteil von Wels gegen Prinz Ernst August von Hannover ist von seiner Tragweite her wohl einmalig: Neben zehnmonatiger bedingter Haft,



Psychotherapie und Alkoholverbot schickte die Richterin den Enkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. auch in die Verbannung: Für drei Jahre darf der 67-Jährige sein Jagdschloss in Grünau im Almtal nicht mehr bewohnen.



