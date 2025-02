Polizeieinsatz an Schule: Aggressive Eltern mit Pfefferspray gestoppt

Völlig eskaliert ist am Donnerstag ein zunächst harmloser Unfall einer 10-Jährigen, die in der Schule in St. Pölten gestürzt war. Als die Eltern die leicht verletzte Erstklässlerin abholten, führte sich das Paar - oe24-Infos zufolge zwei Syrer - derart auf, dass die Polizei anrücken musste.

NÖ. Und so starteten die verstörenden Szenen, die nicht nur an der betroffenen Lehranstalt in der Landeshauptstadt für Kopfschütteln und Diskussionen sorgen: Beim Abholen ihrer Tochter, die sich bei einem Sturz am Gang in der Pause leicht verletzt hatte, beschimpften die Eltern mehrere Lehrer und schrien lauthals herum. Auch gegenüber der schließlich von der Direktion verständigten Polizei soll sich das Paar "äußerst aggressiv" verhalten haben.

Gegen den Mann musste sogar Pfefferspray eingesetzt werden. Zwei Beamte wurden verletzt - als das Paar beim Verlassen des Schulgeländes nämlich angehalten wurde, soll der 38-Jährige "wild gestikulierend und laut schreiend" auf die Beamten zugegangen sein und sich aggressiv verhalten haben, berichtet die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Freitag in einer Aussendung. Einer vorläufigen Festnahme widersetzte er sich, schließlich kam Reizgas zum Einsatz. Der Syrer wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht und vom Rettungsdienst versorgt.

Dort soll dann allerdings weitergetobt und den Anhalteraum beschädigt haben. Nach seiner Einvernahme wurde der 38-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Die 36-Jährige soll versucht haben, die Beamten wegzudrängen. Sie wurde gemeinsam mit ihrer Tochter in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht, um die Verletzung des Kindes abzuklären. Beide Beschuldigten werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.