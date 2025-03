"Quishing": Polizei warnt vor DIESER neuen Betrugs-Masche

Die Betrugsmache ist besonders simpel und gleichzeitig dreist

In den letzten Monaten hat QR-Code-Betrug an Parkautomaten in Österreich deutlich zugenommen. Das sogenannte „Quishing“ ist dabei besonders hinterhältig. Kriminelle manipulieren QR-Codes etwa an Parkautomaten und locken damit ahnungslose Autofahrer, um auf gefälschte Bezahlseiten.

"Scannen Sie keine Codes"

Die echten QR-Codes werden dabei mit nahezu identischen Aufklebern überklebt. Wer den Code scannt, landet auf einer gefälschten Website, auf der dann sensible Daten wie Kreditkartennummer eingegeben werden.

Nach vermehrten Betrugsfällen warnen nun Polizei und AK vor der dreisten Masche. „Kriminelle nutzen die steigende Beliebtheit von QR-Codes aus, um an sensible Daten zu gelangen. Scannen Sie also keine aufgeklebten QR-Codes!“, empfiehlt AK-Konsumentenschützer Franz Valandro. Man sollte zum Bezahlen nur offizielle Apps von vertrauenswürdigen Anbietern nutzen.