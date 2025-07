Regungslose 17-Jährige in Syrer-WG: DNA beweist Sexualdelikt

Die vier Beschuldigten wurden in den letzten Tagen festgenommen.

Nach dem Fund einer verletzten und reglosen 17-Jährigen in einer Wohnung in Wien-Simmering, wurden die vier beschuldigen Syrer zwischen 21-35 Jahren in den letzten Tagen festgenommen und in eine Justizanstalt gebracht.

Einer der Männer, ein 33-Jähriger, zeigte sich teilweise geständig. Laut seinen Angaben, kam es zu einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit der 17-Jährigen.

Die vier Männer stehen im Verdacht des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigen Person. Weitere Erhebungen sind im Gange.

Bisher hatten alle vier Männer jeglichen sexuellen Kontakt abgestritten. Sie hätten ihr nur einen Schlafplatz angeboten.

Die 17-Jährige wurde am 15. Juni regungslos unter Drogeneinfluss in der Wohnung entdeckt. Auch nachdem sie im Spital aufgewacht war, fehlte ihr jede Erinnerung.

DNA-Spuren der Verdächtigen sprechen nun eine andere Sprache. Die vier Syrer stehen nun im Verdacht des sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen oder psychisch beeinträchtigten Person. Weitere Ermittlungen in dem Fall laufen.