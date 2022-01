Einen Tag vor dem Schulbeginn gibt es einen Mega-Ansturm auf die Teststraßen.

Wien. An diesem Wochenende werden die heimischen Corona-Testangebote gestürmt, denn am Montag kehren die Schüler in den Unterricht und zahlreiche Urlauber kehren an ihren Arbeitsplatz zurück. Bereits vor dem Wochenende rief Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) zu Tests auf. "Bitte lassen Sie Ihre Kinder am Wochenende testen, bevor sie am Montag wieder in die Schule gehen", so Polaschek. Wo es die Kapazitäten zulassen, sei ein PCR-Test sinnvoll. Zu Ferienbeginn wurden zudem drei Antigen-Tests für daheim ausgeteilt.

Heute appellierte auch Wiens Bürgermeister Ludwig an die Bürger "sich vor der Rückkehr an Arbeitsplatz bzw in die Schule wie auch den Kindergarten zu testen", wie oe24 berichtete. Ab der kommenden Woche werde die PCR-Testkapazität für 3,5 Millionen Tests pro Woche zur Verfügung stehen, informiert Ludwig via Twitter.

Riesen-Ansturm auf Test-Straßen

Tatsächlich folgen zahlreiche Bürger den Aufrufen und lassen sich heute noch PCR-Testen. Am Sonntag gab es einen Mega-Ansturm auf die Teststraßen. So entstand etwa eine Riesen-Schlange vor den Testboxen am Dr.-Karl-Lueger-Platz beim Stubentor. Dort ist heute mit längeren Wartezeiten zu rechnen.

© TZOe Fuhrich ×

Lange Schlange vor den Testboxen am Dr.-Karl-Lueger-Platz.

© TZOe ×

Warteschlangen auch in der Teststraße Wien-Mitte.

Auch die "Alles gurgelt!" Testkits werden heute zahlreich abgegeben. Teilweise sind die Rückgabe-Container so voll, dass die Tests in Säcken gesammelt werden.

© Leserreporter Yousef A.

"Alles gurgelt!-Testkits stapeln sich. "Ein Leserreporter schickte ein Foto von einer Tankstelle im 22. Bezirk.

Eine ähnliche Lage stellt sich in Niederösterreich dar. Auch hier wurden die Teststraßen am Sonntag regelrecht gestürmt.