45. Jazzfest Saalfelden mit Flashmob-Konzerten

An geheimen Orten in und um Saalfelden gibt es spontane Konzerte.

Saalfelden. In Saalfelden (Pinzgau) wird am Freitag, 22. August, das 45. Jazzfestival, das bis Sonntag dauert, offiziell eröffnet. Es stehen mehr als 60 Konzerte auf dem Programm. Der Wiener Instrumentalist Leonard Skorupa spielt heuer das Eröffnungskonzert im Congress Saalfelden – er hat den renommierten Kompositionsauftrag des Festivals erhalten. Er hat dafür das Quintett sonic five gegründet. Das Jazzfestival bietet auch wieder innovative Formate wie Jazzwanderungen, Konzerte im Wald oder im Ruderboot auf dem Ritzensee. Der vielseitige Musiker und Performer Valentin Schuster wird heuer das Publikum mit einer besonderen Serie von Flashmob-Konzerten überraschen. An geheimen Orten in und um Saalfelden wird er mit wechselnden Musikern unerwartet auftauchen und loslegen.