5-Tonnen-Bagger mitten in der Nacht auf Straße abgestellt

Kurioser Einsatz in Salzburg: Unbekannte stellten einen 5-Tonnen-Bagger einfach auf der Straße ab.

In Maria Alm (Pinzgau) haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag auf einer Baustelle einen rund fünf Tonnen schweren Bagger in Betrieb genommen und ihn mitten auf der angrenzenden Bundesstraße abgestellt.

© FF Maria Alm ×

Ein Unfall auf dem nicht beleuchteten Straßenabschnitt konnte vermieden werden. Die Freiwillige Feuerwehr hat den Bagger entfernt und die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.