Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Feuerwehr themenbild
© APA/BARBARA GINDL

Wasser-Notstand

Alarm wegen Trockenheit: Tanklöschfahrzeuge retten Haushalte

18.01.26, 08:21
Teilen

In mehreren Gemeinden Salzburgs herrscht aufgrund der lang anhaltenden Kälte und kaum Niederschlag Wasser-Notstand. Die Feuerwehr muss immer öfter ausrücken, um Haushalte mit Wasser zu versorgen.

In Salzburg führt anhaltende Kälte und Trockenheit zunehmend zu Versorgungsproblemen mit Wasser. Versiegende Brunnen, zu geringe Quellschüttungen sowie lange Kälteperioden mit wenig oder keinem Niederschlag zwingen die Feuerwehren immer häufiger zu Hilfeleistungseinsätzen.

Wie "ORF Salzburg" berichtet, mussten Freiwillige Feuerwehren mit Tank- und Rüstlöschfahrzeugen in bereits elf Gemeinden ausrücken, um Haushalte mit zehntausenden Litern Brauchwasser zu versorgen. Betroffen sind laut "ORF Salzburg" alle Bezirke des Landes, darunter etwa Orte wie Ramingstein (Lungau), Maria Alm (Pinzgau), Wagrain, Bischofshofen (Pongau) und Großgmain (Flachgau). Insgesamt wurden laut dem Medienbericht bisher 32 Einsätze registriert.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Adnet (Tennengau) ist mehrfach im Einsatz gewesen, wie Ortsfeuerwehrkommandant Wolfgang Gimpl berichtet. Allein bei einem Einsatz wurden 12.000 Liter Wasser geliefert, wofür mehrere Fahrten notwendig waren. Das kostenlose Nutzwasser wird in vorhandene Bassins oder Behälter gefüllt.

Auch die Berufsfeuerwehr der Stadt Salzburg war im Einsatz, etwa am Gaisberg, wo nach einer eingefrorenen Wasserleitung 10.000 Liter Wasser geliefert wurden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden