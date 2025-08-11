Alles zu oe24VIP
Thomas Ließ
Salzburg

Alko-Fahrt: Bürgermeister schläft ein, crasht in Gegenverkehr

11.08.25, 12:35
Ein ÖVP-Bürgermeister geriet am Sonntag in seiner eigenen Gemeinde in den Gegenverkehr. Ein Alkotest ergab einen Messwert von 1,3 Promille. 

In der Gemeinde Hof bei Salzburg geriet am Sonntag ein 59-Jähriger in den Gegenverkehr. Der Fahrzeuglenker dürfte laut Polizei eingeschlafen sein und prallte gegen zwei entgegenkommende Autos. Die Lenker der beiden Pkw blieben glücklicherweise unverletzt. Ein Alkotest ergab einen Messwert von 1,3 Promille.

Besonders brisant: Bei dem Unfalllenker handelt es sich um keinen Unbekannten, sondern um den Bürgermeister der 3600-Einwohner-Gemeinde, Thomas Ließ. Die ÖVP Salzburg bestätigt das auch gegenüber oe24. Ließ ist nun den Führerschein los und wird angezeigt. 

Eine Stellungnahme des Bürgermeisters soll noch heute kommen. Zuletzt sorgte Ließ für Wirbel wegen eines Bauvorhabens auf seinem Grundstück. Der Bau steht seit 2023, die Bewilligung erfolgte erst heuer im April. Nach einer Anzeige wird in der Causa auch strafrechtlich ermittelt.

