PKW gegen Motorrad
© FF Anthering

In Früh betrunken

Alkolenker fuhr im Flachgau frontal in Motorrad: Drei Verletzte

15.08.25, 11:48 | Aktualisiert: 15.08.25, 13:44
Nicht im Pkw sondern am Motorrad wurden zwei Personen verletzt. 

Szbg. Ein 26-jähriger Alkolenker ist am Freitag in der Früh in Anthering (Flachgau) mit seinem Pkw frontal in ein Motorrad gekracht. Der Flachgauer geriet während der Fahrt auf der Lamprechtshausner Bundesstraße (B156) mehrmals auf die Gegenfahrbahn. Der Wagen prallte schließlich gegen eine Leitschiene und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Motorrad, auf dem hinter dem 60-jährigen Lenker eine 52-jährige Beifahrerin saß. Alle drei Unfallbeteiligten wurden verletzt.

Das Rote Kreuz brachte den Flachgauer und die beiden Oberösterreicher aus dem Bezirk Braunau in Spitäler nach Salzburg. Der Alkotest bei dem 26-Jährigen ergab laut Polizei einen Wert von 1,08 Promille. Sein Führerschein wurde ihm abgenommen.

