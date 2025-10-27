Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Salzburg
Alles schwarz! Electric Love sorgt mit mysteriöser Aktion für Aufsehen

Alles schwarz! Electric Love sorgt mit mysteriöser Aktion für Aufsehen

27.10.25, 10:11
Teilen

Das Electric Love Festival sorgt mit einer rätselhaften Online-Aktion für Aufsehen – und jede Menge Spekulationen. 

Salzburg. Plötzlich ist alles schwarz: Am Freitag haben die Veranstalter des Electric Love Festivals ihre Social-Media-Kanäle und die Website komplett umgestellt – Profilbilder, Banner, alles erstrahlt in tiefem Schwarz. Dazu der Satz: „Can you feel it?“ – mehr verraten sie nicht. Die Community ist in heller Aufregung: Was steckt dahinter? Kommt ein internationaler Star? Wird ein neues Konzept enthüllt? Sicher ist nur: Am Donnerstag, dem 30. Oktober, um 15 Uhr soll das Geheimnis gelüftet werden.

Mit rund 180.000 Besucherinnen und Besuchern zählt das Electric Love zu den größten Musikfestivals Österreichs. In den vergangenen Jahren standen Größen wie David Guetta, Robin Schulz, Alan Walker oder The Chainsmokers am Salzburgring auf der Bühne. Nun deutet alles auf eine spektakuläre Neuerung hin – vielleicht ein besonderes Highlight oder ein ganz neuer Headliner. Bis dahin bleibt es still – und schwarz.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden