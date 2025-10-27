Alles zu oe24VIP
Schwein ulm FF Mödling
© APA/WWW.FFMOEDLING.AT

Grenzenlose Hilfe

Feuerwehreinsatz bei Heimfahrt: Schwein gehabt

27.10.25, 09:30
Einen tierischen Einsatz hatten vier Mitglieder der FF Mödling auf der Rückfahrt von einer Ausbildungsveranstaltung in Deutschland: Sie retteten ein Schwein, das sich bei Ulm auf die Schnellstraße verirrt hatte. 

NÖ. Und so beschreiben die Florianis das tierische Erlebnis auf einem Facebook-Posting der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Mödling "Vergangene Woche besuchten vier Einsatzkräfte eine ganz besondere Heißausbildung in Deutschland. Am Rückweg staunten die Kameraden nicht schlecht, als sie auf der Fahrbahn einer Schnellstraße ein Schwein entdeckten."

Umgehend wurde die glücklicherweise gut einsehbare Straße abgesichert. Dabei wurden die Kräfte der Feuerwehr Mödling auch durch ein Pannenfahrzeug des ADAC unterstützt. Die zwischenzeitlich eingetroffene Polizei sperrte kurzzeitig die Straße, woraufhin die Mödlinger Feuerwehr das Tier von der Fahrbahn in den angrenzenden Grünstreifen bugsieren konnte. Dort fühlte sich das Tier sichtlich wohl und zeigte sich von den vielen Einsatzkräften sichtlich unbeeindruckt.

"Die Polizei konnte daraufhin einen Tierkäfig organisieren. Im gemeinsamen Zusammenwirken konnte das Tier von der Schnellstraße gerettet und anschließend dem Besitzer übergeben werden. Nach etwa einer Stunde konnte die Besatzung des Mannschaftstransportfahrzeuges im Wissen eine gute Tat getan zu haben ihre weitere Heimreise antreten."

