112 Mieter und drei Katzen bei Wohnungsbrand evakuiert

Von der Küche einer Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses in Bregenz sorgte ein Brandgeschehen für einen Großeinsatz. Dabei wurden 112 Personen - und drei Katzen - aus dem Gebäude evakuiert, drei Bewohner kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital.

Vrlbg. Die Betroffenen wurden ins Freie gebracht, berichtete die Polizei. Sie wurden bei einem nahen Sammelpunkt durch den wurden Zelte aufgebaut. Der in der Küche ausgebrochene Brand wurde indes rasch gelöscht.

© Feuerwehr Bregenz

Ein besonderer Moment für Erleichterung gab es für die Bewohner, in deren Unterkunft das Feuer ausgebrochen war: Die Florianis retteten drei Katzen aus der Brandwohnung – unter ihnen Stubentiger „Pascha“.

© Feuerwehr Bregenz

Die genaue Ursache für das Feuer war vorerst unklar. Bis auf die Dachgeschosswohnung waren alle übrigen Wohnungen in dem Haus in der Eragasse noch bewohnbar. Deshalb konnten die Evakuierten nach und nach wieder dorthin zurückkehren. Drei Mieter wurden indes mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Bregenz eingeliefert. Sie konnten das Spital aber bereits wieder verlassen.

Der Wohnungsbrand hatte jedenfalls einen Großeinsatz zur Folge gehabt: Die Feuerwehren Bregenz Vorkloster und Bregenz Stadt waren mit 47 Kräften und acht Fahrzeugen an Ort und Stelle, Rettung und Katastrophenzug mit 22 Leuten und sechs Fahrzeugen sowie die Polizei mit 23 Beamten und neun Wagen.