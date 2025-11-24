Alles zu oe24VIP
Griff in Kassa
© Getty

Westautobahn

Auf Autobahntankstelle auf A1: Dreister Dieb griff in Kassa

24.11.25, 10:59 | Aktualisiert: 24.11.25, 12:38
34-Jähriger flüchtete mit mehreren Hundert Euro Bargeld

In einer Tankstelle entlang der Westautobahn (A1) in Salzburg hat am frühen Sonntagmorgen ein 34-jähriger Kroate in eine offenstehende Kassa gegriffen und ist mit mehreren hundert Euro Bargeld geflohen. Auch ein Mitarbeiter konnte ihn nicht anhalten. Wie die Polizei berichtete, konnte der Mann im Zuge der Fahndung wenig später im Stadtgebiet von Salzburg festgenommen werden. Der Verdächtige befindet sich in Untersuchungshaft. Über sein Motiv lagen noch keine Angaben vor.

