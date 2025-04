Baby von Rasenmäher-Roboter überfahren und verletzt

Im Pinzgau ist ein Säugling durch einen Mähroboter verletzt worden.

Das drei Monate alte Kind habe sich auf einer Decke in der Wiese nahe des Wohnhauses in Piesendorf befunden, als der Mähroboter auf das Kind zufuhr und es im Bereich der linken Handfläche sowie der Finger verletzte, teilte die Landespolizeidirektion Salzburg am Mittwoch mit.

Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde es vom Rettungshubschrauber ins Uniklinikums Salzburg gebracht.

Die Behandlung sollte in der Kinderchirurgie des Spitals erfolgen. Ermittlungen zu den genauen Unfallumständen seien im Gange. Nach einem ähnlichen Fall im Vorjahr hatte das Klinikum Klagenfurt vor der massiven Verletzungsgefahr durch die Rasenmäher-Roboter für kleine Kinder gewarnt.

Damals musste ein elf Monate alter Bub zwei Stunden lang operiert werden. Die Roboter reagieren den Ärzten zufolge nicht immer auf Hindernisse. Kinder im Krabbelalter aber auch Haustiere würden immer wieder verletzt.