Drama im Stall

Bub (12) von 300 Kilo schweren Weidegittern erdrückt

12.09.25, 07:52
Die Last von 300 Kilogramm fiel auf das Kind, der Bub starb noch an Ort und Stelle. 

Ein zwölfjähriger Bub ist am Donnerstag auf einem Bauernhof in Maria Alm (Pinzgau) von Weidegittern erdrückt worden. Die Gitter fielen um. Die Last von insgesamt rund 300 Kilogramm fiel auf den Buben. Dieser verstarb an Ort und Stelle, teilte die Polizei mit.

Bub war alleine im Stall

Er war zum Zeitpunkt des Unfalls alleine im Stall. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Ermittlungen zu den Umständen des Unfalls wurden eingeleitet und gerichtliche Obduktion angeordnet.

