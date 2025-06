Camping, Beach & Party: Das Drumherum beim Electric Love 2025

Nicht nur Beats und Bass: Das Electric Love Festival bietet 2025 wieder ein komplettes Festivalerlebnis. Camping-Areas, Food Courts und der ELF Beach machen den Salzburgring zum Sommer-Hotspot.

Electric Love ist mehr als Musik: Von 3. bis 5. Juli verwandelt sich der Salzburgring in eine riesige Festivalwelt. Rund 180.000 Besucher feiern auf mehreren Bühnen – doch auch abseits davon wird viel geboten: Campingplätze mit Chill-Out-Areas, Food Courts und eigenen Partyzonen sorgen für rund um die Uhr Stimmung. Am beliebten Beach am Fuschlsee gibt’s Sonne, Drinks und DJ-Sets. Die Festival-Experience beginnt für viele schon Tage zuvor beim "Pre-Party Camping".

Vom Bass bis zum Badespaß – ELF 2025 wird wieder zum Hotspot für Musikfans und Festivalfreunde aus aller Welt. Es gibt nur mehr Resttickets, wer dabei sein will, muss schnell sein.