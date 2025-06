Amoklauf in Schule: Täter hat sich am Klo erschossen

Bei einem Amoklauf in einer Grazer Schule soll es 5 Tote geben.

Bei einem Amoklauf in einer Grazer Schule in der Dreierschützengasse sind am Dienstagvormittag neun Menschen gestorben. Unter den Toten befanden sich sieben Schüler und eine erwachsene Person. Auch der Täter ist darunter. Dies bestätigte Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) der APA.

Der Täter soll nach ersten Informationen auf der Toilette das Leben genommen haben als die Cobra anrückte. Wie der ORF berichtet, soll es sich beim Schützen um einen Schüler des BORG handeln.

Der Einsatz begann gegen 10.00 Uhr. Laut ersten Erkenntnissen wurden Schüsse in der Schule gehört. Die Bevölkerung wurde angehalten, den Bereich rund um die Bildungseinrichtung zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte vor Ort Folge zu leisten. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) war am Vormittag auf dem Weg zum Tatort.