Der 62-Jährige brach plötzlich leblos zusammen.

Ein 62-jähriger Urlauber aus Deutschland ist am Donnerstagnachmittag in St. Michael im Salzburger Lungau leblos zusammengebrochen, unmittelbar nachdem er in Begleitung seiner Familie eine Almhütte am Katschberg verlassen hatte.

Zufällig anwesende Ärzte leiteten Wiederbelebungsmaßnahmen ein, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Laut Polizei gab es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.