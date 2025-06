Gesunde Ernährung: Tausende bei "Konsumdialogen" in Salzburg

Seit 23. Juni finden die "Österreichischen Konsumdialoge", eine kostenfreie Veranstaltungsreihe für Bewusstseinsbildung und Wissensvermittlung, in den beiden Städten Salzburg und Hallein statt. Bereits über 2.000 Kinder & Erwachsene nahmen das Angebot wahr.

Tausende Kinder und Eltern haben bereits seit 23. Juni bei den "Konsumdialogen" die zahlreichen Angebote zu gesunder und nachhaltiger Ernährung in Anspruch genommen. Die Angebote werden von der Stiftung COMÚN in Zusammenarbeit mit Stadt Salzburg, Stadt Hallein und vielen Partnern kostenfrei bereitgestellt.

© zVg

Unter den Aktivitäten war unter anderem ein mehrtägiger Stationenbetrieb an der LFS Klessheim, Kurse der Seminarbäuerinnen in Kindergärten sowie Ausflüge zu Bauernhöfen, Theateraufführungen im Toihaus, Exkursionen zum Wasserspiegel, Workshops mit Ernährungsberaterin Katharina Motz in Volksschulen, die Klima-Kochwerkstatt von Gourmet Kids und Vorträge der Arbeiterkammer Salzburg in Mittelschulen.

© Liebentritt

Bürgermeister Auinger schwang die Grillzange

Zudem lockten auch zwei öffentliche Veranstaltungen Hunderte Besucher an. Darunter ein Filmabend zum Thema Zucker im Oval-Kono sowie der AMA-Grillstand beim Stadtfest. Auch Bürgermeister Bernhard Auinger schwang hier die Grillzange.

© zVg

© zVg

Für die finale Woche stehen auch noch einige Programmpunkte am Plan. „Wir sind begeistert, dass schon in den ersten Tagen der Konsumdialoge rund 2.000 Kinder & Eltern mitgewirkt haben. Vor allem der Wissensdrang bei den Kindern ist wunderschön zu erleben. Auch das Feedback aus den Bildungseinrichtungen ist fantastisch. In der zweiten Woche gibt’s nochmal ein buntes Angebot, bei dem auch der Dialog zwischen Politik, Wirtschaft, Landwirtschaft und Zivilgesellschaft forciert wird“, so Organisator Sebastian Bohrn Mena.

Austausch mit Abgeordneten, Wirtschaftstreibenden und NGOs

So wird es etwa im Rahmen eines Kamingesprächs in Schloss Mirabell zu einem Austausch zwischen den Agrarsprecherinnen und -Sprechern der Nationalratsfraktionen, Leitungspersonen aus der Wirtschaft und von NGOs kommen. Auch Gesundheits- und Konsumentenschutz-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig wird die Konsumdialoge besuchen und lädt zum Austausch mit Bürgermeister Alexander Stangassinger in Hallein.

Am 30. Juni widmet das Musische Gymnasium einen Tag dem Thema Lebensmittelverschwendung, tags darauf veranstaltet der Waldorf Campus Salzburg dann einen Tag zu Wasser und Zucker. Der offizielle Abschluss der "Konsumdialoge" ist dann am 4. Juli, der auch im Zeichen des Schulschlusses steht. Ab 9.45 Uhr wird es in Hallein gratis nachhaltige Snacks für Kinder und Eltern geben.