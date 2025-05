Halleiner Forstgarten soll grüner Rückzugsort werden

Der Forstgarten in Hallein wird neu gestaltet – als konsumfreier, naturnaher Erholungsraum für alle Generationen. Beim Bürgerdialog gab es zahlreiche Vorschläge. Anfang Juni wird das Konzept präsentiert.

Die Stadt Hallein will den 4.500 m² großen Forstgarten im Zentrum zu einer grünen Oase für alle machen. Beim Bürgerdialog in der Salzberghalle beteiligten sich rund 50 Personen aktiv an der Ideensammlung. Gewünscht sind Ruhe, Natur und Rückzugsmöglichkeiten: Etwa schattige Sitzplätze, ein Brunnen, Wildblumenflächen oder Bücherboxen. Grillplätze, laute Veranstaltungen oder Sportflächen wurden klar abgelehnt. Auch Hunde sollen draußen bleiben.

Statt eines Spielplatzes wünschen sich die Bürger natürliche Spielgeräte aus Holz. Damit bestätigt sich das Bild aus einer Online-Umfrage im Vorjahr. Bürgermeister Alexander Stangassinger betont, dass auch das Urban-Gardening-Projekt „Stadtwurzler“ erhalten bleibt. Das Nutzungskonzept wird am 2. Juni vorgestellt. Im Budget sind 100.000 Euro eingeplant, das Land unterstützt mit 13.000 Euro.