Betrunkener Bauer erfasst Sohn (7) mit Traktor

Ein betrunkener Landwirt aus dem oststeirischen Birkfeld (Bezirk Weiz) hat Montagabend am Steuer seines Traktors seinen siebenjährigen Sohn übersehen und ist dem Kind auf den Fuß gefahren.

Als der Bub laut aufschrie, setzte der 36-Jährige mit der Zugmaschine retour. Der Schüler humpelte danach zu seiner Mutter. Der Lenker alarmierte selbst die Notrufzentrale. Das Kind wurde von der Crew des Rettungshubschraubers in die Kinderklinik nach Graz geflogen, so die Polizei.

Der Landwirt hatte gegen 19.00 Uhr in einer Garage auf seinem Hof eine Reparatur an seinem Traktor durchgeführt. Als er fertig war, fuhr er mit der Zugmaschine hinaus, übersah dabei aber den in der Hofzufahrt spielenden Sohn. Er erfasste mit dem Vorderrad den Fuß des Buben. Nach der Alarmierung der Einsatzkräfte traf zuerst das Rote Kreuz ein und versorgte den Siebenjährigen. Anschließend wurde der Kleine im ÖAMTC-Rettungshubschrauber C12 nach Graz geflogen. Wie schwer seine Verletzungen sind, war vorerst unklar. Die Polizei führte beim Landwirt einen Alkotest durch. Dieser schlug an. Daher wurde dem 36-Jährigen der Führerschein vorläufig abgenommen.