Hotel trifft Herz: Jugendliche erleben unvergesslichen Tag mit harry´s home

Ein Perspektivwechsel mit Gänsehaut-Momenten: Jugendliche aus dem SOS-Kinderdorf tauchten in die Welt von Hotel und Tierreich ein – und gingen mit neuen Eindrücken und gestärktem Selbstvertrauen nach Hause.

Im harry’s home Salzburg wartete ein ganz besonderer Empfang: Kuchen aus der Hotelküche, offene Gespräche und ein ehrlicher Blick hinter die Kulissen des Hotelbetriebs. Valentina Ultsch, Tochter des Gründers und Personalchefin der Hotelgruppe, sprach mit den Jugendlichen über Mut, Chancen und Zukunftsträume. „Uns war wichtig zu zeigen: Es gibt viele Wege, die man einschlagen kann – und viele Bereiche, in denen man seine Stärken einbringen kann“, sagt Ultsch. „Was bleibt, ist mehr als ein schöner Tag im Hotel und Zoo – es ist die Erinnerung daran, wie wichtig echte Begegnungen und miteinander Spaß haben sind. Ich weiß nicht, wer mehr Spaß im Zoo hatte – die Jugendlichen oder ich.“

v.l.n.r. Ines Enzberger, Zoo Salzburg; Valentina Ultsch, Tochter Namensgründer & Head of HR harry’s home; Sybille Thaler, SOS Kinderdorf; Alena Dubjakova, Hoteldirektorin harry’s home Salzburg © Nahele Mairhofer/harry’s home hotel & apartments

Tiere zum Staunen – Zoo Salzburg begeistert

Nach dem Hotelbesuch führte der Weg in die faszinierende Welt des Zoo Salzburg. Mehr als 1.600 Tiere aus aller Welt warteten auf die neugierigen Gäste. Besonders Faultier, Brillenpinguine und Rosaflamingos sorgten für Staunen, während Nachwuchs bei Polarwölfen und Zebramangusten für leuchtende Augen sorgte. „Am coolsten fand ich im Zoo das Faultier und dass jeder von uns ein eigenes Zimmer im Hotel hatte“, schwärmt einer der Jugendlichen. Auch die pädagogische Führung im Zoo Salzburg beeindruckte: Die Jugendlichen erfuhren, wie Tiere in Gemeinschaft leben – und welche spannenden Parallelen es zum menschlichen Miteinander gibt.

Ein Abschluss voller Wärme

Zurück im Hotel gab es ein gemeinsames Abendessen und einen Spieleabend – das perfekte Finale für einen unvergesslichen Tag. Sybille Thaler vom SOS-Kinderdorf betont: „Es ist großartig, dass harry’s home solche besonderen Erlebnisse ermöglicht. Ein Kurzurlaub im Hotel verbunden mit einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm ist für unsere Kinder und Jugendlichen etwas ganz Besonderes. Solche Erfahrungen bleiben nachhaltig in Erinnerung und stärken das Selbstvertrauen.“

Mehr als ein Ausflug – ein Signal fürs Leben

Die Aktion ist Teil einer langfristigen Kooperation zwischen harry’s home und SOS-Kinderdorf. Immer wieder lädt die Hotelgruppe Kinder und Jugendliche ein, um ihnen eine Auszeit vom Alltag zu schenken. Auch heuer hat sich wieder gezeigt, wie viel Kraft in echten Begegnungen steckt – und wie wertvoll es ist, gemeinsam positive Erfahrungen zu sammeln.



Über harry’s home hotels & apartments

harry’s home hotels & apartments ist eine familiengeführte Hotelkette an sechzehn Standorten im DACH Raum. Das beliebte Unternehmen ist nach dem Gründer Harald „Harry“ Ultsch benannt. 2023 wurden den österreichischen Häusern der „harry‘s home“-Hotels als erster österreichischer Hotelgruppe das Österreichische Umweltzeichen sowie das EU Ecolabel verliehen. Die österreichische Hotelgruppe wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. von der ÖGVS als „Bester KMU-Arbeitgeber 2024“ und von Kununu als „Top Company 2024. In vierter und fünfter Generation führt Hoteliersfamilie Ultsch außerdem das Hotel Schwarzer Adler sowie das ADLERS Lifestyle-Hotel, beide in Innsbruck. harry’s home führt aktuell sechzehn Hotels in Österreich, Deutschland und der Schweiz. www.harrys-home.com

Über SOS-KinderdorfSOS-Kinderdorf ist in 138 Ländern vertreten und betreibt mehr als 550 SOS-Kinderdörfer (https://www.sos-kinderdorf.at/) sowie über 1500 weitere Programme in der Kinder- und Jugendbetreuung sowie Familienstärkung. Dazu zählen Kindergärten, Schulen, Sozialzentren, medizinische Zentren und Nothilfeprogramme. Insgesamt profitieren weltweit 2,6 Millionen Menschen durch die Unterstützungs- und Betreuungsangebote von SOS-Kinderdorf. Das Wohl von Kindern ist für SOS-Kinderdorf das oberste Ziel.