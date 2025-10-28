Inklusion in der Kritik: Salzburg will an Sonderschulen festhalten

© Nuriel Molcho Haya Molcho lud zum exklusiven Koch-Event in ihrem Haus in Klosterneuburg und zeigte unter dem Motto "Levante-Küche trifft moderne Technik", was sie mit dem neuen Thermomix TM7 auf den Tisch bringt. Gemeinsam mit der Spitzenköchin bereiteten ihre Gäste Freekeh-Salat mit Datteln und Nüssen, Polenta mit blanchiertem Spinat und Burrata und zum köstlichen Abschluss veganes Schokoladenmousse mit gerösteten Haselnüssen zu. Dazu gab es Küchen-Tipps und Anekdoten von Haya Molcho.

