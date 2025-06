Kleinkind aus verschlossenem Auto gerettet

Kinder und Hunde können eingesperrt Auto an einem Hitzeschlag sterben.

Szbg. Die Eltern des eingesperrten Kindes alarmierten die Feuerwehr, weil sie ihr Fahrzeug nicht mehr öffnen konnten. In Oberndorf (Flachgau) hat die Feuerwehr am Mittwoch ein Kleinkind aus einem Auto befreien müssen. Sie haben die Seitenscheibe eingeschlagen, weil das Fahrzeug in der prallen Sonne stand.Es ist der zweite Einsatz dieser Art in Salzburg innerhalb einer Woche: Am Wochenende musste die Polizei in Bergheim (Flachgau) eine Scheibe einschlagen, weil eine Mutter unabsichtlich Pkw-Schlüssel und ihr Baby eingesperrt hatte. Das Kleinkind und das Baby blieben bei den raschen Rettungsaktionen unverletzt.