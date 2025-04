"Männer sind nichts ohne die Frauen" – Mario Barth live in Salzburg

Deutschlands erfolgreichster Comedian kommt mit neuem Programm nach Salzburg – und das pünktlich zum Valentinstag!

Mario Barth meldet sich mit einem brandneuen Programm zurück: "Männer sind nichts ohne die Frauen" – und am 14. Februar 2026 kommt er damit in die Salzburgarena. Millionen lieben seine unverblümten Alltagsgeschichten über das ewige Rätsel Mann und Frau. Auch in seiner neuen Show bleibt Barth gnadenlos ehrlich, urkomisch und mit pointierten Beobachtungen ganz nah an seinem Publikum. Der Comedy-Star sorgt für ein echtes Bauchmuskeltraining – nicht im Fitnessstudio, sondern mit einem Lacher nach dem anderen. Wer die Lachmuskeln mal wieder richtig fordern will, sollte sich diesen Abend nicht entgehen lassen! Tickets gibt es ab 43,70 Euro auf oeticket.com.

