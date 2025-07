Mozartplatz in Salzburg: Debatte um Baukosten

Standsenat diskutiert nochmals über die Baukosten.

Salzburg. Für die Neugestaltung des Mozartplatzes in der Salzburger Altstadt fehlen laut dem Vorsitzenden des Bauausschusses 1,2 Millionen Euro. Bürgermeister-Stv. Kay-Michael Dankl (KPÖ Plus) soll im Amtsbericht nicht eingepreist haben. Deswegen wird am Donnerstag im Stadtsenat erneut darüber diskutiert.

Von 2026 bis 2028 soll der Mozartplatz in Etappen umgestaltet werden. Die Gesamtkosten liegen bei knapp sieben Millionen Euro, die Finanzierung soll auf Etappen erfolgen.Im Amtsbericht von Dankl sind die jährlich anfallenden Kosten aufgeschlüsselt, aber ein Teil davon fehlt. Dankl erklärt dies mit einer „bewussten“ Unterdeckung: „Wir budgetieren auf Wunsch des Bürgermeisters um 15 Prozent niedriger, da am Ende des Jahres im Stadtbudget immer etwas übrig bleibt.“ Diese Mittel können dann umgeschichtet werden.