Neue Wasserrutsche fürs Lepi

Nach 20 Jahren muss aus Sicherheitsgründen die große Wasserrutsche im Leopoldskroner Bad getauscht werden.

Szbg. In der heutigen Sitzung des Bau-, Wohnungs-, Liegenschafts- und Betriebsausschusses unter dem Vorsitz von Sebastian Lankes (SPÖ) wurde für Badespaß gesorgt: Im Freibad Leopoldskron soll die bestehende Rutsche ausgetauscht werden. Aufgrund natürlicher Abnutzungserscheinungen durch starke Nutzung im Sommer und Witterungseinflüsse kann die Funktionsfähigkeit nicht mehr vollständig gewährleistet werden. Der Treppenturm bleibt bestehen. Die Gesamtkosten betragen rund 485.000 EUR (inkl. 20 Prozent MWSt.). Der Amtsbericht wurde einstimmig angenommen. Die endgültige Beschlussfassung erfolgt im Stadtsenat. Die Länge von 72 Metern soll gleich bleiben, es sollen aber Lichteffekte für noch mehr Spaß sorgen.