Open Air mit Nena und Alvaro Soler auf Gut Aiderbichl Henndorf

Zu laut? Rücksicht auf Tiere bleibt oberstes Gebot.

Szbg. Dieses Wochenende verwandelt sich das idyllische Tierparadies in eine ganz besondere Konzertbühne: Die deutsche Pop-Ikone NENA (14. August) und Latin- Star Alvaro Soler (15. August) begeistern mit unvergesslichen Live-Auftritten das Publikum. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr.

„Es ist die einzigartige Atmosphäre auf Gut Aiderbichl, die jedes dieser Konzerte zu einem unvergesslichen Erlebnis macht“, so Dieter Ehrengruber, Geschäftsführer der Tierschutzorganisation Gut Aiderbichl. „Wir freuen uns, dass wir wieder internationale Stars auf Gut Aiderbichl begrüßen dürfen und mit ihnen auf den Tierschutz aufmerksam machen können.“

Am 14. August 2025 heißt es: „WIR GEHÖREN ZUSAMMEN“ – NENA begeistert mit ihrer mitreißenden Show, über 40 Jahren Bühnenerfahrung und Hits wie "99 Luftballons". Einen Tag später, am 15. August 2025, bringt Alvaro Soler spanisches Temperament auf die Bühne. Im Rahmen seiner „La Gira Tour 2025“ präsentiert er neben Welthits wie "Sofia" und „La Cintura“ auch seine aktuelle Single „Cero“. Die Konzerte beginnen jeweils um 20 Uhr, der Einlass erfolgt ab 18.30 Uhr.

Rücksicht auf Tiere bleibt oberstes Gebot

Nachts verwandelt sich Gut Aiderbichl Henndorf in eine große Open-Air-Konzertbühne. „Natürlich hat das Wohl unserer geretteten Tiere oberste Priorität“, so Ehrengruber. Tiere, deren Stallungen sich in unmittelbarer Nähe der Bühne befinden, werden vorübergehend auf andere Höfe oder auf die weitläufigen Weiden umgesiedelt. Auch Hunde und Katzen verbringen die Konzertnächte in ruhigen Unterkünften unserer Außenhöfe. Tagsüber gehört der Hof wieder den geretteten Tieren. „Als gemeinnützige Einrichtung sind wir auf Spenden angewiesen. Deshalb freuen wir uns über jede Besucherin und jeden Besucher, die auch außerhalb der Konzertabende Interesse an unserer Arbeit und unserem Einsatz für den Tierschutz zeigen“, so Ehrengruber.