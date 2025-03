Polizei nimmt Radfahrer ins Visier – Schwerpunkt Licht

In Salzburg rückt die Polizei derzeit Radfahrer stärker in den Fokus. Besonders mangelnde Beleuchtung steht im Zentrum der Kontrollen – doch nicht nur Strafen sollen das Ziel sein.

In der Stadt Salzburg führt die Polizei aktuell verstärkte Kontrollen von Radfahrern durch – mit Schwerpunkt auf der vorgeschriebenen Beleuchtung. Vorder- und Rücklicht zählen zur Mindestausrüstung eines Fahrrads, vor allem in der dunklen Jahreszeit. Laut Exekutive stehen jedoch nicht Strafen, sondern die Sicherheit im Vordergrund. Wer ohne Licht erwischt wird, muss mit einer Strafe von 20 Euro rechnen – wenn möglich, soll der Mangel direkt vor Ort behoben werden. Die Polizei will mit dieser Aktion das Bewusstsein für Sichtbarkeit und Sicherheit im Straßenverkehr schärfen. Die Kontrollen finden derzeit an acht verschiedenen Standorten in der Landeshauptstadt statt. Weitere Informationen zu den Vorschriften rund ums Fahrradfahren stellt die Stadt Salzburg auf ihrer Website zur Verfügung. Ziel ist es, Unfälle zu vermeiden und das Miteinander zwischen Radfahrern, Autofahrern und Fußgängern zu verbessern.