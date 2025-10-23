Rock, Tattoos und Genuss: Salzburg feiert das wildeste Wochenende des Jahres

Rockfans aufgepasst – Salzburg wird am Wochenende zum Mekka für Musik- und Genussliebhaber!

Salzburg. Die legendäre Wildstyle & Tattoo Messe bringt internationale Tattoo-Artists, spektakuläre Shows und Live-Musik auf die Bühne. Am Samstag heizt die KISS Forever Band mit ihren legendären Hits ein, am Sonntag folgt Phil Campbell and the Bastard Sons mit einem explosiven Motörhead-Set.

Während drinnen tätowiert und gerockt wird, lockt draußen das European Street Food Festival mit Köstlichkeiten aus aller Welt – bei freiem Eintritt. Von Burgern über BBQ bis zu süßen Spezialitäten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Öffnungszeiten: Samstag 12–24 Uhr, Sonntag 12–20 Uhr. Ein Wochenende voller Musik, Kunst und Geschmack – live, laut und unverwechselbar in Salzburg!