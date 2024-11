S-Link: Am Sonntag wird abgestimmt

Salzburg plant umfassende Verkehrsverbesserungen, die nicht nur den S-Link, sondern drei weitere Bahnverbindungen umfassen.

Am Sonntag steht in Salzburg die Abstimmung über den S-Link, ein Herzstück der neuen Mobilitätslösung, an. Die Bürgerbefragung umfasst jedoch mehr als die Verlängerung der Lokalbahn bis Hallein: Der S-Link ist Teil eines umfassenderen Mobilitätskonzepts, das den Verkehr in der Stadt modernisieren und entlasten soll. Neben dem S-Link sind auch drei weitere Bahnverbindungen – die Messebahn, die Stieglbahn und die Verbindung Salzburg Süd – geplant, um größere Veranstaltungsorte, das Messezentrum und den Flughafen besser anzubinden und die Orte zum Teil unterirdisch erreichbar zu machen.

Die Abstimmung richtet sich an Bürger, die über die Verbindungen und die damit verbundenen Kosten entscheiden sollen. Ziel der Mobilitätslösung ist es, den Autoverkehr zu reduzieren und den öffentlichen Nahverkehr auszubauen. Die Stadt betont die langfristigen Vorteile für die Umwelt und den Verkehr. Die Projektgesellschaft weist auf den Zeitplan hin: Sollte die Mehrheit zustimmen, könnte die Umsetzung des S-Links in den nächsten Jahren starten. Für die Messebahn und Stieglbahn gibt es jedoch noch keine genauen Zeitpläne oder Kostenabschätzungen.