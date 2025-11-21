Alles zu oe24VIP
Salzburg Innenstadt
EU-Weit

Salzburg unter Finalisten für Access City Award 2026

21.11.25, 15:31 | Aktualisiert: 21.11.25, 16:35
EU-Preis zeichnet Städte aus, die für mehr Barrierefreiheit sorgen. 

Szbg. Die Stadt Salzburg ist einer der fünf Finalisten des "City Access Awards" 2026 der EU: Das gab die EU-Kommission am Freitag in Brüssel bekannt. Piacenza (Italien), Rennes (Frankreich), Valencia (Spanien) und Saragossa (Spanien) wurden neben Salzburg aus 51 Bewerberstädten ausgewählt. Bewerben können sich Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern für ihre Bemühungen für mehr Barrierefreiheit. Im Vorjahr hatte Wien den Award 2025 gewonnen, der 150.000 Euro wert ist.

Der 2. und 3. Platz des Access City Award 2026 ist mit 120.000 sowie 80.000 Euro Preisgeld dotiert. Die Gewinner werden am 5. Dezember 2025 bei einer Preisverleihung im Rahmen der Konferenz zum Europäischen Tag der Menschen mit Behinderungen bekannt gegeben, die von der Europäischen Kommission gemeinsam mit dem Europäischen Behindertenforum organisiert wird. Der Preis wird seit 2010 verliehen. Angesichts der aktuellen Herausforderungen im Bereich des Wohnungsangebots in ganz Europa will die Kommission heuer auch eine Auszeichnung für "Barrierefreies Wohnen" vergeben.

"Der Access City Award würdigt jedes Jahr die bemerkenswerten Anstrengungen von Städten in ganz Europa, inklusive und barrierefreie Umgebungen für Menschen mit Behinderungen zu schaffen. Dieser Meilenstein ist nicht nur eine Anerkennung der erzielten Fortschritte, sondern auch ein Aufruf, die Barrierefreiheit weiter auszubauen, damit alle Bürgerinnen und Bürger uneingeschränkt am städtischen Leben teilhaben können. Die herausragende Arbeit dieser Städte zeigt, dass es möglich ist", so die Kommissarin für Katastrophenschutz und Gleichstellung, Hadja Lahbib, laut Aussendung.

