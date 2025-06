Schmuck-Diebe besetzen leerstehendes Haus

Bewohner für einige Zeit nicht in der Stadt - Täter stahlen Schmuck.

In der Stadt Salzburg haben sich zwischen 15. und 27. Juni unbekannte Täter für mehrere Tage in einem derzeit leerstehenden Wohnhaus in der Altstadt eingenistet.

Schlugen Kellerfenster ein

Wie die Polizei am Samstag berichtete, schlugen sie ein Kellerfenster ein und hielten sich offenbar für einige Zeit in dem Gebäude auf. Die Täter stahlen dabei auch Schmuck von Wert in unbekannter Höhe.

War Zweitwohnsitz

Im Haus - ein nicht ständig bewohnter Zweitwohnsitz - stellten die Polizisten Gegenstände wie Kleidung und Tragetaschen der Täter sicher. Die Ermittlungen laufen.