Sperre am Mattsee-Ufer sorgt für Ärger

Ein beliebter Abschnitt des Rundwanderwegs am Mattsee-Nordufer ist seit Kurzem gesperrt – zur Verärgerung vieler Spaziergänger und Erholungssuchender. Die Sperre im Grenzgebiet zwischen Salzburg und Oberösterreich sorgt für politischen und rechtlichen Diskussionsstoff.

Am Nordufer des Mattsees ist der Rundwanderweg auf oberösterreichischer Seite derzeit unterbrochen – sehr zum Ärger vieler Ausflügler. Grund dafür ist das Auslaufen eines Gestattungsvertrags zwischen dem Grundeigentümer und der Gemeinde Lochen. Der Besitzer beklagt Müll, Vandalismus und beschädigte Zäune. Die Gemeinde Lochen verzichtete laut ihm im Herbst auf eine Vertragsverlängerung. Nun müssen Wanderer einen gefährlichen Umweg über die Gemeindestraße nehmen. Der Mattseer Bürgermeister zeigt Verständnis für den Ärger, sagt aber, dass er außerhalb seines Gemeindegebiets nicht eingreifen kann. Eine Lösung wird derzeit gesucht.

