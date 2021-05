Weil sie ihn verlassen hatte, mussten eine 50-Jährige und ihre Mutter (76) sterben.

Nachbarn hörten gegen 23.45 Uhr lauten Streit aus dem Einfamilienhaus an der Edelweißstraße in Wals-Siezenheim.



Dann fielen mehrere Schüsse, fluchtartig verschwand ein Mann zu Fuß in der Dunkelheit. Sofort alarmierten Anrainer die Polizei.



