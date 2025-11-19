Stimmungsvolles Adventsingen im Festspielhaus

Das Salzburger Adventsingen 2025 verbindet alpine Tradition mit einer neuen, berührenden Geschichte.

Salzburg. Das Salzburger Adventsingen 2025 erzählt unter dem Titel „Der blinde Hirte“ eine berührende adventliche Geschichte vor der Kulisse des Dachsteinmassivs. Jakob, der blinde Hirte, erkennt mit geschärften Sinnen das besondere Geheimnis rund um Maria und Josef und führt das Publikum in eine dichte, alpine Szenerie. Musikalisch gestaltet von namhaften Ensembles, Solistinnen, dem Volksliedchor und den Hirtenkindern, entsteht ein stimmungsvolles Oratorium voller Wärme und traditionsreicher Adventsatmosphäre.

