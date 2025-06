Teures Stück Zukunft? Diskussion um Kauf von Grünland in Altenmarkt

In Altenmarkt sorgt der geplante Ankauf eines rund 5.000 m² großen Grundstücks durch die Gemeinde für politische Debatten – vor allem wegen des Preises von über einer Million Euro für großteilses Grünland.

In Altenmarkt im Pongau steht am Mittwoch ein umstrittener Grundstückskauf auf der Tagesordnung. Eine Unternehmerfamilie bietet der Gemeinde eine knapp 5.000 m² große Fläche zum Kauf an – der Preis liegt bei über einer Million Euro. Brisant: Lediglich ein Siebtel des Areals ist für förderbaren Wohnbau gewidmet, der Rest ist reines Grünland. Der grüne Raumordnungssprecher im Landtag, Simon Heilig-Hofbauer, kritisiert den hohen Preis als absurd – vor allem, weil kein Bewertungsgutachten eingeholt wurde.

© Open Street Map

Laut Bodenrichtwerten liegt der Preis für Grünland in Altenmarkt bei maximal 17 Euro pro Quadratmeter, gefordert werden aber über 200. Bürgermeister Josef Steger (ÖVP) sieht das anders: Die Fläche grenzt direkt an den Schulcampus und bietet aus seiner Sicht eine wichtige Chance zur Ortsentwicklung. Wird jetzt nicht gekauft, sei die Fläche künftig wohl nicht mehr zu haben. Die Entscheidung fällt heute in der Gemeindevertretung.