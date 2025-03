Wanderer in der Osterhorngruppe vermisst

87-Jähriger von Wanderung auf den Schlenken am Mittwoch nicht zurückgekommen

Hallein. In der Osterhorngruppe im Salzburger Tennengau wird seit Donnerstagvormittag nach einem Wanderer gesucht, der von einer Tour auf den Schlenken (1.648 Meter) am Mittwoch nicht zurückgekommen ist. Bergrettung, Feuerwehr, Polizei und Alpinpolizei suchen nach dem 87-Jährigen aus der Stadt Salzburg. Sein Auto wurde im Bereich Rengerberg (Gemeinde Bad Vigaun) gefunden, teilte die Bezirkshauptmannschaft Hallein am Donnerstagnachmittag mit.

Bei der Suche werden auch Hunde der Bergrettung und Polizei sowie ein Hubschrauber und Drohnen eingesetzt. "Wer etwas Auffälliges bemerkt oder gesehen hat, möge sich bitte an die nächste Polizeistation wenden", sagte Einsatzleiter Matthias Büger von der Bezirkshauptmannschaft Hallein.