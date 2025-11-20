WC-Besuch in Salzburger Innenstadt künftig 1 Euro statt 50 Cent

Durch die Nachrüstung mit Heizgeräten können beispielsweise fast alle WC-Anlagen im Winter betrieben werden.

Szbg. In der Salzburger Altstadt wird das Pinkeln teurer: Der Magistrat saniert für eine halbe Million Euro die WCs und stellt dabei erstmals auf bargeldloses Zahlen um.

Bürgermeister-Stellvertreter Kay-Michael Dankl (KPÖ): „Die öffentlichen Toiletten für die Salzburger Bevölkerung in den Stadtteilen und Parks werden auch zukünftig zu 100 Prozent gratis sein. Die Altstadt-WCs bleiben kostenpflichtig, damit auch die Tourist:innen einen Beitrag leisten.“

Spätestens ab 2027 soll bei den fünf am häufigsten genutzten WCs mit Karte oder Smartphone gezahlt werden können.

Von 50 Cent auf einen Euro

„Da geht es um die Dombögen, Hanuschplatz oder auch Vogelhaus, Philharmonikergasse und um ein weniger bekanntes Klo im Neutor – hier müssen wir, um das bargeldlose zahlen zu ermöglichen, eine halbe Million Euro investieren. Und damit wir das nicht den Salzburgern und Salzburgerinnen umhängen, werden sich das die Touristen – unter Anführungszeichen – die Sanierung selber zahlen", sagt Dankl. Deshalb werde der Tarif für die WC-Nutzung von 50 Cent auf einen Euro steigen.