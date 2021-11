× Wien übernimmt CoV-Patienten aus Salzburg

Am Mittwoch lag die Zahl der Corona-Intensivpatienten in Salzburg bereits bei 50.

Salzburg/Wien. Die CoV-Situation spitzt sich in den Spitälern in Salzburg weiter zu. Nun hat Wien vier vier Intensivpatienten aus Salzburg übernommen. Am Mittwoch wurden zwei Patienten, ein 45-Jähriger und eine 54-Jährige, in die Bundeshauptstadt geflogen. Die anderen Patienten werden heute nach Wien geflogen. „Christian Stöckl hat mich gefragt, ob es Wien möglich ist, diese vier Patienten zu übernehmen, und selbstverständlich helfen wir, so gut wir können. Vier Intensivpatienten zu übernehmen, lassen unsere derzeitigen Kapazitäten in Wien zu“, unterstreicht der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ).





© AKH Wien/Fehringer ×

© AKH Wien/Fehringer ×

Erneut hat sich am Mittwoch die Zahl der Corona-Intensivpatienten erhöht. Während am Dienstag noch 45 Infizierte auf den Intensivstationen lagen, waren es am Mittwoch bereits 50. Die bisher genannte Obergrenze von 51 Intensivbetten war damit nahezu erreicht. „Im LKH hat man mit der Zahl von 45 Intensivpatienten landesweit einen Triggerpunkt erreicht. Wir haben nun 17 weitere Intensivbetten für Corona-Patienten im LKH Salzburg bereitgestellt“, sagte Landesklinikensprecher Wolfgang Fürweger zu ÖSTERREICH.