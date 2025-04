Wolfgangseebühne hofft nach Abbau auf ein Comeback

Nach nur einem Jahr ist die Wolfgangseebühne Geschichte – zumindest vorerst. Aufgrund ausgelaufener naturschutzrechtlicher Genehmigungen musste sie abgebaut werden. Nun wird nach einem neuen Standort gesucht.

Die Wolfgangseebühne ist abgebaut. Nach dem behördlich angeordneten Rückbau wegen fehlender Genehmigungen liegt die mobile Bühne nun auf einem Gemeindegrundstück in St. Wolfgang. Die drei beteiligten Gemeinden wollen das Projekt nicht aufgeben. Wolfgangsee-Tourismus-Geschäftsführer Patrick De-Bettin kündigte an, mögliche neue Standorte zu prüfen. Die Bühne sei von Anfang an als mobil konzipiert worden, was die Lagerung erleichtere. Trotz Gesprächen mit den Behörden konnte ein Verbleib am ursprünglichen Standort nicht erreicht werden. Gleichzeitig bleibt eine Finanzierungslücke von 1,4 Millionen Euro offen. In St. Gilgen muss erneut über eine Haftungsbeteiligung abgestimmt werden.

