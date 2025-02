Saudis wollen Benko aus seiner Luxus-Villa werfen

Immobilien-Spekulant René Benko wartet aktuell in der Justizanstalt Josefstadt auf seine nächste Anhörung. In der Zwischenzeit droht ihm erneut Ärger.

Der saudi-arabische Staatsfonds hat nämlich die Schnauze voll. Benko schuldet den Arabern hunderte Millionen, die königliche Familie hat jetzt die Räumung seiner Villa in Innsbruck beantragt.

"Wir fordern die Laura Privatstiftung auf, dringend alle Schritte zu unternehmen, um die Familie Benko umgehend zum Auszug aus dem Anwesen am Viller-Steig in Innsbruck-Igls zu bringen", zitierte die "Financial Times" das Schreiben.

Saudis veranlassen Räumung

Benko soll den Saudi-Fonds um hunderte Millionen abgezockt haben. Die Villa in Innsbruck ist derzeit der Hauptwohnsitz von Familie Benko. Das Anwesen befindet sich offiziell im Besitz der Schlosshotel Igls Betriebs GmbH & Co KG, deren Gesellschafterin die Laura Privatstiftung ist.

Benko ist laut eigenen Angaben seit seinem Privatkonkurs mittellos, dennoch wurde via Benkos Mutter die monatliche Miete von 238.000 Euro überwiesen.