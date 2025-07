Sauwetter-Sommer: "So richtig heiß wird es nicht mehr"

Ein Experte sagt oe24, wie der weitere Sommer wettermäßig wird. Was die Wettermodelle derzeit zeigen: Es bleibt noch länger unbeständig, kälterer Nord-West-Wind bläst zu uns UND: Die richtige Hitze kommt nicht mehr.

Der Juli war verregnet, die vergangene Woche besonders übel und besser wird es so schnell nicht. "Immer wieder Schauer und Gewitter" soll es heute und am Dienstag geben, besonders im Salzkammergut, erklärt UBIMET-Meteorologe Christoph Matella oe24. Seine Schockprognose, für die er in die aktuellen Wettermodelle blickt: "Die richtige Hitze kommt nicht mehr." Auch in den nächsten Tagen bleibt es unbeständig, bewölkt, teils mit viel Regen. "Der Juli war überdurchschnittlich nass, sagt der Experte. "Der Juni war viel zu heiß, der Juli war temperaturmäßig nur leicht unter dem Durchschnitt. Aber dafür eben sehr verregnet."

Sauwetter-Sommer bleibt erhalten, leichte Besserung Mitte August

Die nächsten Wochen bleiben unbeständig, erst um den 15. August herum zeigen die Wettermodelle, dass man wieder in eine 30-Grad-Phase eintreten kann. Richtig heiß wird es in Österreich laut den aktuell verfügbaren Daten aber nicht mehr. Über 30 Grad? Fehlanzeige.

Warum ist es im Süden so heiß und bei uns nicht?

Während in Südeuropa teils sehr hohe Temperaturen vorkommen, gibt es das bei uns derzeit weit und breit nicht. "Die heiße Luft aus Afrika kommt nicht bis nach Österreich", sagt Matella im oe24-Gespräch. "Hier dominiert weiter die Nord-West-Strömung." Diese bringt kalte Luft zu uns. "An dieser Großwetterlage ändert sich so schnell nichts."