Felix Schellhorn
© Instagram / foreverketchup

Staatssekretärs-Sohn

Schellhorn wirft das Handtuch: Rückzug aus Familienbetrieb

21.11.25, 11:40 | Aktualisiert: 21.11.25, 13:33
Teilen

Der Sohn von Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) wirf hin. Er zieht sich aus dem Familienbetrieb in Goldegg im Pongau zurück. 

In den späten Abendstunden wurde die Entscheidung via Instagram bekannt gegeben. Felix Schellhorn - Koch, Künstler und Sohn von Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) - zieht sich aus dem Familienbetrieb in Goldegg im Pongau zurück. Dabei erreichten er und sein Team erst letzte Woche noch 15 von 20 Punkten und drei Hauben im Gault Millau mit dem hoteleigenen Restaurant "Ketchup". 

Auf Instagram schreibt Schellhorn: "Vor zwei Jahren habe ich den Betrieb des Seehofs übernommen. Ich habe mich voll auf das „Projekt Seehof Goldegg“ konzentriert und für meine neuen Ideen gebrannt." Zusätzlich sei er aber auch noch Vater geworden, was das "absolute Beste" sei. Dennoch laufe im Leben nicht immer alles nach Plan. 

 


 

Probleme bei Übergabe 

Denn: "Die Übergabe hat leider nicht stattgefunden, wir haben es nicht geschafft, eine für alle Beteiligten tragfähige Lösung zu finden. Deshalb muss ich Euch mitteilen, dass ich ab sofort nicht mehr für den Seehof Goldegg verantwortlich bin und neue Wege beschreiten werde. Wohin mich diese führen, werden wir sehen."

Seine Mutter Susi Schellhorn wird den Betrieb nun weiterführen.

